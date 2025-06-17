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İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 62

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, şehrin trafik yoğunluğu hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Hafta içi, özellikle işe giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluğun arttığı gözlemleniyor. Bununla birlikte, toplu taşıma araçlarında da belirgin bir kalabalık bulunuyor. 17 Haziran tarihli trafik durumu haritasına göre, İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

TRAFFIC YOĞUNLUĞUNUN ZİRVESİ

Uzmanlar, İstanbul trafiğindeki yoğunluğun hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 saatleri arasında zirve yaptığını ifade ediyor. Vatandaşlara, mümkünse özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları ve canlı trafik haritasını takip etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anında toplanıyor. Bu verilerle oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri sunuyor.

TRAFFİKTEN KAÇINMAK İÇİN İPUÇLARI

Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek önemli. Alternatif güzergâhları tercih ederek trafik yoğunluğundan kaçınmak mümkün. Ayrıca, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek faydalı olacak.

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