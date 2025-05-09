İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 65

TRAFFİK YÜKSEK YÜZDE 65

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan trafik yoğunluğu haritası güncellendi. Özellikle hafta içi, işe giriş ve çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor. Toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklar da dikkat çekiyor. İstanbul’da mevcut trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerinde ölçüldü.

YOĞUNLUK ZİRVESİ

Uzmanlar, İstanbul’daki trafik yoğunluğunun hafta içi sabah 07.30-09.30 ile akşam 17.00-19.30 saatleri arasında zirve yaptığını bildiriyor. Bu neden ile vatandaşlara, zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması ve toplu taşıma tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Canlı trafik haritasının düzenli olarak takip edilmesi de önemli bir öneri.

TRAFFİK VERİLERİ NASIL TOPLANIYOR?

İstanbul’daki trafik yoğunluğu İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle ölçülüyor. Bu veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık olarak toplanıyor. Böylece oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere güncel bilgi sunuyor.

TRAFFIC’TEN KAÇINMA YÖNTEMLERİ

Trafikten kaçınmanın yolları arasında canlı trafik haritasını düzenli kontrol etmek, alternatif güzergâhları tercih etmek ve toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek bulunuyor. Ayrıca, navigasyon uygulamaları kullanarak en hızlı rotayı belirlemek de faydalı olabilir.