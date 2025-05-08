İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 65

TRAFİK YOĞUNLUK DURUMU GÜNCELLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritası güncellendi ve yoğunluk durumu paylaşıldı. Hafta içinde özellikle işe giriş ve çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu artış gösterirken, toplu taşıma araçlarında da kalabalık gözlemleniyor. Son veriler doğrultusunda, İstanbul’un trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

HAFTA İÇİ TRAFİK ZİRVELERİ

Uzmanlar, İstanbul trafiğindeki yoğunluğun hafta içi sabah 07:30-09:30 ve akşam 17:00-19:30 saatleri arasında zirve yaptığını aktarıyor. z vatandaşların, özel araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve canlı trafik haritasını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan veriler, İstanbul genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık olarak toplanıyor. Bu verilerle hazırlanmış İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri aktarıyor.

TRAFİKTEN KAÇINMA YÖNTEMLERİ

Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol edin. Alternatif güzergahlar üzerinde düşünün. Toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip edin. Navigasyon uygulamaları yardımıyla en hızlı rotayı belirlemeye çalışın.