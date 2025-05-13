İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 69

TRAFİK YOĞUNLUĞU VERİLERİ PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayımlanan trafik haritasına göre, geçtiğimiz günlerde şehirdeki trafik yoğunluğu gözler önüne serildi. Özellikle hafta içi işe giriş ve çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde artarken, toplu taşıma araçlarında da kalabalıklar gözlemleniyor. Canlı trafik durumu verileri 13 Mayıs tarihine ait güncel durumu yansıtıyor.

İSTANBUL’DA YOĞUNLUK YÜZDE 69

İstanbul’da trafik yoğunluğu şu an için yüzde 69 olarak ölçüldü. Uzmanlar, trafik yoğunluğunun hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 saatleri arasında zirve yaptığını bildiriyor. Bu nedenle, vatandaşlara gündelik seyahatlerinde mümkün mertebe özel araçlar yerine toplu taşıma tercih etmeleri ve anlık trafik durumu için canlı haritayı takip etmeleri tavsiye ediliyor.

TRAFFİK VERİLERİ NASIL TOPLANIYOR?

İBB Trafik Kontrol Merkezi, şehir genelindeki kameralar ve sensörler yardımıyla anlık trafik verilerini topluyor. Bu yöntemle oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri sağlıyor, böylece seyahat planları yapılabiliyor.

TRAFFİK DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN İPUÇLARI

İstanbul’da trafikten kaçınmak isteyenlere bazı önerilerde bulunuluyor. Öncelikle, canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek, alternatif güzergâhları tercih etmek ve toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek önemli. Ayrıca, navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek de faydalı olabilir.