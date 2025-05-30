İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 74

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan trafik haritası yayımlandı. Hafta içi, özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde trafik yoğunluğu artıyor. Bu dönemde toplu taşıma araçlarında da kalabalıklar gözlemleniyor. 30 Mayıs tarihli trafik durumu haritası, İstanbul’daki trafik yoğunluğunu yüzde 74 olarak ölçüyor. Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluğun hafta içi sabah 07.30-09.30 ile akşam 17.00-19.30 saatleri arasında zirve yaptığını ifade ediyor. Bu dönemlerde, vatandaşlar için özel araçlar yerine toplu taşıma kullanmaları ve canlı trafik haritasını sürekli takip etmeleri öneriliyor.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU VERİLERİ NASIL TOPLANIYOR?

İstanbul’daki trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle ölçülüyor. Şehir genelindeki kameralar ve sensörler sayesinde anlık veriler toplanıyor. Bu veriler, sürücülere en güncel bilgileri sunmak amacıyla İstanbul trafik yoğunluğu haritasında kullanılıyor.

İSTANBUL TRAFİK SIKINTISINDAN KAÇINMAK İÇİN İPUÇLARI

İstanbul’da trafik sıkıntısından kaçınmak için bazı ipuçları öneriliyor. Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek, alternatif güzergâhları tercih etmek ve toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek bu ipuçları arasında yer alıyor. Ayrıca, navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek de trafiği azaltmaya yardımcı oluyor.