İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 74

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritası güncellemelerine göre, şehirdeki trafik yoğunluğu durumu paylaşıldı. Hafta içi özellikle sabah işe giriş ve akşam çıkış saatlerinde yoğunlukta artış gözlemleniyor. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında da kalabalıklar sıkça fark ediliyor. İstanbul’da trafik yoğunluğu şu an için yüzde 74 düzeyinde ölçülüyor. Güncel trafik durumu ise canlı harita ile takip edilebiliyor.

YETERSİZ ÖZEL ARAÇ KULLANIMI UYARISI

Uzmanlar, İstanbul trafiğindeki yoğunluğun hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 saatleri arasında zirveye ulaştığını belirtiyor. Vatandaşlara, gereksiz yere özel araç kullanmamaları ve bunun yerine toplu taşıma yöntemlerini tercih etmeleri öneriliyor. Ayrıca, yaşamı kolaylaştırmak adına güncel trafik haritasının takip edilmesi de tavsiye ediliyor.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU VERİLERİ NASIL TOPLANIYOR?

İstanbul’da trafik yoğunluğunun ölçümü İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu merkezi, şehir genelinde yer alan kameralar ve sensörlerden sağlanan anlık verilerle besliyor. Böylece, sürücülere en güncel ve doğru bilgi sağlanıyor.

TRAFTİKTE DAHA RAHAT KALMAK İÇİN İPUÇLARI

Trafikte yaşanan yoğunluktan kaçınmak isteyenler için bazı ipuçları öne çıkıyor. Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol edin. Alternatif güzergâhları kullanmayı tercih edin. Toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip edin. Navigasyon uygulamaları ile daha hızlı rotaları belirleyin.