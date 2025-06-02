İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 74

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından paylaşılan trafik haritasına göre, şehirdeki trafik yoğunluğu güncel olarak yüzde 74 olarak ölçüldü. Özellikle hafta içi işe giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk artıyor. Toplu taşıma araçlarında da yoğun kalabalıklar gözlemleniyor. 2 Haziran tarihi itibariyle İstanbul’daki trafik durumu canlı harita üzerinden takip edilebiliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ZİRVESİ

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluğun, hafta içi sabah saat 07.30 ile 09.30 ve akşam 17.00 ile 19.30 saatleri arasında zirve yaptığını ifade ediyor. Vatandaşlara, zorunlu durumlar dışında özel araç kullanmamaları ve canlı trafik haritasını takip etmeleri öneriliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL OLÇULUYOR?

İstanbul’da trafik yoğunluğu İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle ölçülüyor. Bu veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık olarak toplanıyor ve bu bilgilerle oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri sunuyor.

TRAFİKTEN KAÇINMA STRATEJİLERİ

Trafikten kaçınmak için bazı ipuçları mevcut. Öncelikle, canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek oldukça önemli. Ayrıca alternatif güzergâhları tercih etmek, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek trafiği azaltmak için etkili yöntemler arasında yer alıyor.