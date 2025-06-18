İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 74

Trafik Yoğunluğu Haritası Güncellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına dayanan verilere göre, güncel trafik yoğunluğu haritası yayımlandı. Hafta içi, özellikle işe giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk artış gösteriyor, toplu taşıma araçlarında da kalabalıklar dikkat çekiyor. Şu an İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. 18 Haziran tarihli trafik durumu canlı haritada yer alıyor.

Yoğun Saatler ve Öneriler

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yoğunluğun en fazla yaşandığı saatlerin hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 arasında zirve yaptığını ifade ediyor. Bu nedenle vatandaşların, zorunlu olmadıkça özel araç kullanmak yerine toplu taşıma tercih etmeleri ve canlı trafik haritasını takip etmeleri öneriliyor.

İstanbul Trafik Yoğunluğu Nasıl İzleniyor?

İstanbul’daki trafik yoğunluğu İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle ölçülüyor. Bu veriler şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık olarak toplanıyor. Oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri sunarak daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı oluyor.

Trafikten Kaçınmanın Yolları

Trafikten kaçınmak isteyenlere bazı ipuçları da bulunuyor. Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek, alternatif güzergahları tercih etmek, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek bu konuda etkili yöntemler arasında yer alıyor.