İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 74

TRAFFIC INTENSITY REPORT FROM İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, yeni bir trafik yoğunluğu durumu bildirildi. Hafta içi, özellikle işe giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlukta belirgin bir artış yaşanırken, toplu taşıma araçlarında da kalabalıkların gözlemlendiği kaydediliyor. 18 Haziran tarihine ait güncel trafik durumu verileri şu şekildedir: İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçülüyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU ZİRVEDEN ZİRVEYE

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yoğunluğun hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 saatleri arasında zirveye ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle vatandaşlara, zorunlu olmadıkça özel araç kullanmamaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri öneriliyor. Ayrıca canlı trafik haritasını takip etmek de önem taşıyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık olarak toplanıyor. Bu veriler, İstanbul trafik yoğunluğu haritasının oluşturulmasında kullanılıyor. Sürücülere en güncel bilgileri sunarak trafik akışını yönlendirmeye yardımcı oluyor.

TRAFFİC AVOIDANCE TIPS FOR İSTANBUL

Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek faydalı. Ayrıca alternatif güzergâhları tercih etmek, yoğunluğu azaltabilir. Toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek de önerilen yöntemler arasında yer alıyor.