İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 78

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayınlanan trafik yoğunluğu haritası, özellikle hafta içi saatlerinde trafik yoğunluğunun artığını gösteriyor. Çalışma saatleri içinde, sabah işe gidiş ve akşam dönüş zamanlarında kalabalıkların toplu taşıma araçlarında da gözlemlendiği ifade ediliyor. 19 Haziran’da İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak kaydedildi. Güncel trafik durumu haritası da sürücülere sunuldu.

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar, İstanbul trafiğindeki yoğunluğun özellikle hafta içi sabah 07.30 ile 09.30 ve akşam 17.00 ile 19.30 saatleri arasında zirveye ulaştığını vurguluyor. Vatandaşlara, özel araç kullanmayı zorunlu olmadıkça tercih etmemeleri, bunun yerine toplu taşıma araçlarına yönelmeleri ve canlı trafik haritasını takip etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İstanbul’da trafik yoğunluğunu ölçmek için İBB Trafik Kontrol Merkezi, şehir genelindeki kameralar ve sensörlerden elde edilen verileri anlık olarak topluyor. Bu veriler üzerinden oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri sunarak bilinçli hareket etmelerine yardımcı oluyor.

TRAFİKTEN KAÇINMA İPUÇLARI

Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek önemli. Ayrıca, alternatif güzergâhlar tercih edilerek, trafikten kaçınma şansı artırılabiliyor. Toplu taşıma uygulamaları üzerinden yoğunluk bilgileri takip edilebilir ve navigasyon uygulamaları aracılığıyla en hızlı rotalar belirlenebilir.