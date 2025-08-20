İstanbul, Triatlon Tarihine Yeniden İmza Atıyor

İstanbul, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon etkinliğine ev sahipliği yaparak yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyor. Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. İki farklı kıta şampiyonasının aynı çatı altında düzenlenmesi, dünya spor tarihinde bir ilk olacak. Daha önce 5 yıl boyunca bu tür bir organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul, şimdi bir kez daha bu unvanını tazeliyor. Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları, tarihte ilk kez İstanbul’da bir araya gelecek. Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası’na katılacak sporcular, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde mücadele edecek. 30 Ağustos’un Zafer Bayramı’na denk gelmesi, organizasyona ayrı bir önem katıyor. Etkinlik, Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği, Asya Triatlon Birliği iş birliğiyle ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde düzenleniyor.

ŞAMPİYONA DETAYLARI

Dünya Triatlon Birliği tarafından daha önce duyurusu yapılan Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası, triatletlerin Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Yaş Grupları ve Elit kategorilerindeki mücadelelerine ev sahipliği yapacak. Toplam 6 kez start verilecek organizasyonda, sporcular zorlu bir parkurda; bin 500 veya 2 bin 200 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarında ter dökecek. Yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı ise Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleştirilecek. Asya’dan Avrupa’ya bisiklet etapları için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Yaklaşık 2 bin sporcunun katılması ve 5 bin kadar kişinin organizasyon için İstanbul’a gelmesi hedefleniyor.

VİZYONER YAKLAŞIM

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya, bu önemli şampiyonanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. “Triatlonda hızla gelişiyoruz. Şampiyonanın İstanbul’a verilmesi, Türkiye’nin bu alandaki gelişmesinin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştık.” diyerek sözlerine devam etti. Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği’nin önceki dönemdeki Başkanı Renato Bertrandi’ye de şampiyonanın Türkiye’ye kazandırılmasındaki destekleri için teşekkür etti. Ayrıca Oral-B gibi önemli markaların katkılarının kendileri için oldukça değerli olduğunu belirtti.