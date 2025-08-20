İstanbul, Triatlonun Merkezi Olacak

İSTANBUL YENİDEN TARİH YAZIYOR

İstanbul, dünya genelinde kıtalararası triatlon organizasyonuna ev sahipliği yapan ilk ve tek şehir olma unvanını yeniden kazanmak için hazırlanıyor. Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek ve bu iki kıtanın şampiyonaları tek bir organizasyon altında yapılması spor tarihinde bir ilk anlamına geliyor. İstanbul, beş yıl boyunca bu tür bir organizasyona ev sahipliği yaparak bir kez daha tarihe geçecek.

ŞAMPİYONANIN DETAYLARI VE ÖNEMİ

Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası kapsamında sporcular, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde yarışacak. Bu etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile çakıştığı için ayrı bir anlam kazanıyor. Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği, Asya Triatlon Birliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenecek bu organizasyon, dünya genelinde iki farklı kıta şampiyonasının tek bir çatı altında gerçekleştirileceği ilk etkinlik oluyor.

DÜNYA TRIATLON BİRLİĞİ’NDEN DESTEK

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun yürüttüğü girişimler sonucu bu şampiyonanın İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası’nda triatletler; Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Yaş Grupları ve Elit kategorilerinde bir araya gelecek. Bu organizasyonda toplamda 6 farklı start verilmesi planlanıyor. Dünya Triatlon Birliği, şampiyona için “Efsanevi Boğaziçi’nde yüzün, kıtaların arasında bisiklete binin, tarihin kalbinde koşun” açıklamasını yaptı.

PARKURUN Detayları

Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası’na katılacak olan elit ve yaş grubu sporcuları; 1500 veya 2200 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşmak için zorlu bir parkurda mücadele edecek. Yüzme etapları Kanlıca ve Küçüksu arasında gerçekleşirken, koşu etapları ise Küçüksu ile Çubuklu arasında olacak. Bisiklet etabı, Asya’dan Avrupa’ya geçişi sağlayacak şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak ve köprü, araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Şampiyonaya yaklaşık 2000 yerli ve yabancı sporcunun katılması ve toplamda yaklaşık 5000 kişinin İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

BAŞKAN YALÇINKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya, bu tarihi şampiyonanın getirdiği heyecan ve gururu aktardı. “Triatlonda hızla gelişiyoruz. Şampiyonanın İstanbul’a verilmesi, Türkiye’nin bu gelişmesinin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bu başarıya ulaşmak için çok çaba sarf ettik. Şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında büyük katkı sağlayan Avrupa Triatlon Birliği’nin önceki başkanı Renato Bertrandi’ye teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Oral-B gibi değerli markaların desteği de bizim için önem taşıyor” şeklinde konuşarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi.