İstanbul Tüketici Fiyatları Mayıs’ta Arttı

PERAKENDE FİYATLARDA ARTIŞ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyatlar aylık olarak yüzde 2,83 artış gösterdi. Şehrin yıllık enflasyonu ise Mayıs ayında yüzde 46,57 olarak belirlendi. İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Mayıs ayındaki aylık artışı yüzde 2,83 olarak kaydetti. 2024 Mayıs ayına kıyasla 2025 Mayıs ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına ait oran, İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 46,57 seviyesine ulaştı.

TÜKETİM HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Mayıs ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde; bir önceki aya göre gıda harcamaları grubunda yüzde 3,24, konut harcamaları grubunda yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 2,06, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,79, lokanta ve oteller grubunda yüzde 1,70, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 1,12, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,88, sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,72, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,15 artış yaşandı. Eğitim harcamaları grubunda ise yüzde 0,01 azalma görüldü. Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda ise değişim gözlemlenmedi. Mayıs ayı fiyat indeksinde; gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubundaki ürün gruplarında mevsimsel değişimlerin yanı sıra konut, eğlence ve kültür ile ev eşyası harcamalarında piyasa koşullarına bağlı fiyat hareketleri etkili oldu.

TOPTAN FİYAT HAREKETLERİ

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, toptan fiyat hareketlerini yansıtarak 2025 Nisan ayında yüzde 1,46 artarken, 2025 Mayıs ayında yüzde 0,69 artış gösterdi. Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,46, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 40,28 olarak kaydedildi. Mayıs 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,47, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,85, madenler grubunda yüzde 0,49, kimyevi maddelerde yüzde 0,22, gıda maddelerinde yüzde 0,17 artış, işlenmemiş maddelerde ise yüzde 0,16 azalış görüldü. Mensucat grubunda hiçbir değişim yaşanmadı. Yıllık ortalama bazda 2025 Mayıs ayı itibariyle artışlar; inşaat malzemelerinde yüzde 81,37, mensucatta yüzde 66,97, kimyevi maddelerde yüzde 40,55, gıda maddelerinde yüzde 37,55, işlenmemiş maddelerde yüzde 32,38, yakacak ve enerjide yüzde 29,85, madenlerde yüzde 23,29 olarak belirlendi.