İstanbul Ulaşım Sisteminde Türkiye Kart Dönemi

İSTANBUL’DA TÜRKİYE KART UYGULAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 31 Ekim 2024 tarihli kararı doğrultusunda Türkiye Kart uygulamasının, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda geçerli olacağını açıkladı. Uraloğlu, “Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

TEKNİK ÇALIŞMALAR İÇİN BELBİM DEVREDE

Türkiye Kart uygulaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesi sonrasında BELBİM’in teknik çalışmalarını tamamlayacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kartı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanıma açmıştık. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkartacağız. Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye belirtti.