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İstanbul Ümraniye’de Reklam Afişi Sansürlendi

REKLAM AFİŞLERİ SANSÜRLEDİ

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde dikkat çekici bir olay meydana geldi. Bir kozmetik firmasına ait cadde üzerindeki reklam panolarında bulunan afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından kapatıldı. Bu reklam afişlerinde gülümseyen kadın yüzleri yer alıyor.

AHLAK YARGILAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Afişlerin üzerinde ise “Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz.” yazan beyaz kağıt parçaları asıldı. Bu durum, toplumsal normlar ve etik değerler üzerine tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Kadın yüzlerinin sansürlenmesi, bir grup tarafından eleştirilmektedir.

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