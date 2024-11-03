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“İstanbul’un 4 İlçesinde İş Bırakma Eylemi”

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İŞÇİLER İŞ BIRAKMA EYLEMİNE DEVAM EDİYOR

Anadolu Yakası’ndaki dört ilçede görevli belediye çalışanlarının, sendikalarla belediye arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden istedikleri sonuçları alamamaları nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemi devam ediyor. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen İstanbul’daki dört şubenin dün akşam yaptıkları ortak açıklamayla, bugünden itibaren süresiz iş bırakma eylemine başlayacaklarını bildirmeleri üzerine Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy’de belediye hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

HİZMETLERDE AKSAKLAR MEYDANA GELİYOR

Eylem çerçevesinde temizlik işçilerinin protestosu, bu ilçelerdeki bazı mahallelerde çöp konteynerlerinin dolması ve çevresinde çöp yığınlarının oluşmasıyla sonuçlandı. İşçilerin talepleri karşılanana kadar eyleme devam edeceği bildiriliyor. Bu durum, bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

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