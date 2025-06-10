İstanbul’un Bazı Bölümlerinde Su Kesintisi!

SU ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

İSKİ tarafından yapılan duyuruda, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarındaki elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları ile Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ve Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi yapılacağı aktarıldı. Bu çalışmalar dolayısıyla su hizmetinin 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında verilemeyeceği bölgeler detaylandırıldı.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yapılan açıklamaya göre, su kesintisi uygulanacak bölgeler arasında Bahçelievler’de Bahçelievler’in bir kısmı, Yenibosna Merkez’in bir kısmı, Çobançeşme’nin bir kısmı, Hürriyet’in bir kısmı, Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak’ın bir kısmı, Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler’in bir kısmı ve Siyavuşpaşa’nın bir kısmı yer alıyor. Bağcılar’da ise Mahmutbey’in bir kısmı, 15 Temmuz’un bir kısmı, Bağlar’ın bir kısmı, Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak’ın bir kısmı, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar’ın alt kısmı, Sancaktepe, Kemalpaşa’nın alt kısmı, Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri su kesintisinden etkilenecek. Güngören’de ise Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi’nin bir kısmı ve Güneştepe mahalleleri de su kesintisinden etkilenecek. Son olarak, Esenler bölgesinde de Fatih Mahallesi’nin bir kısmında su hizmeti verilemeyecek.