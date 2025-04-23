İstanbul’un Elektrik Kesintileri BEDAŞ Duyurusu

ELEKTRİK KESİNTİLERİ BİLGİSİ

Fatih bölgesinde elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın ilettiği bilgiler doğrultusunda araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi bölgelerde enerjinin kesileceği ve elektriğin ne zaman geleceği hakkında güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

SÜRELER VE NEDENLER

Elektrik kesintisi, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında meydana gelecek. Kesintinin nedeni Abone/Şube Bağlantısı olarak belirtiliyor. İstanbul’un Fatih ilçesinde, Merkez-Alı Kuşçu Mahallesi’nde Başhoca, Hafızpaşa ve Yusuf Ziya Paşa sokakları, 24/04/2025 tarihleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek.

ETKİLENEN BAŞKA BÖLGELER

Aynı tarih ve saatler içerisinde, yine Fatih ilçesinin Merkez-Seyyid Ömer Mahallesi’nde Halide Edip Adıvar, Vani Dergahı, Yaylak sokakları ile Şehremini Mahallesi’ndeki Yaylak sokakları da kesintiden etkilenecek. Bu kesintiler, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri gözetilerek gerçekleştirilecek.