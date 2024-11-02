İstanbul’un En Fazla Artan Ürünü Sivri Biber

İTO’NUN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), önceki gün yayımladığı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayında perakende fiyatı en fazla artış ve azalış gösteren ürünleri ve bu ürünlerin değişim oranlarını duyurdu. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi içinde yer alan 242 üründen 147’sinin perakende fiyatı yükseldi, 18 ürünün fiyatı düştü ve 77 ürünün fiyatında ise bir değişim meydana gelmedi.

SİVRİ BİBERDE BÜYÜK ARTIS

Ekim ayı itibarıyla, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biberin fiyatı yüzde 56,17 ile en fazla artış gerçekleştiren ürün oldu. Fiyatı artan diğer ürünler arasında giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48,72 ile kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 43,90 ile kabak, yüzde 42,48 ile salatalık, erkek giyimi alt grubundan yüzde 39,62 ile erkek paltosu, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38,07 ile kadın bluzu, erkek giyimi alt grubundan ise yüzde 37,75 ile takım elbise dikkat çekti. Ayrıca, yüzde 37,32 ile erkek pardösü de fiyatı artan diğer ürünler arasında yer aldı.

LİMON FİYATINDA DÜŞÜŞ

Ekim ayında gıda harcamaları grubu içinde yer alan yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda, limon fiyatı yüzde 10,46 ile en fazla düşüş gören ürün oldu. Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7,32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, aynı grubun yaş kuru sebze ve meyveler altından yüzde 7,20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3,33 ile tiyatro bilet ücreti, ayrıca gıda harcamaları tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler grubundan yüzde 2,27 ile şişe suyu şeklinde kayıtlara geçti.