İstanbul’un Fethi Kadınları Kutlandı

İSTANBUL’UN FETHİ KUTLANDI

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü, Samsun’un Alaçam ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu, 29 Mayıs İstanbul’un fethi için özel bir program hazırladı ve bu etkinlik, Halk Eğitimi Merkezi’nin konferans salonunda yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

ÖĞRENCİLERDEN ETKİLEYİCİ GÖSTERİLER

Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan İstanbul’un fethi tiyatro gösterisi sahnelendi. Bunun yanı sıra, fetih marşları okundu ve bir şiir dinletisi de düzenlendi. Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe ve çok sayıda öğretmen, öğrenci ile vatandaş katıldı.