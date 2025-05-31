Haberler

İstanbul’un Fethi Kadınları Kutlandı

İSTANBUL’UN FETHİ KUTLANDI

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü, Samsun’un Alaçam ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu, 29 Mayıs İstanbul’un fethi için özel bir program hazırladı ve bu etkinlik, Halk Eğitimi Merkezi’nin konferans salonunda yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

ÖĞRENCİLERDEN ETKİLEYİCİ GÖSTERİLER

Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan İstanbul’un fethi tiyatro gösterisi sahnelendi. Bunun yanı sıra, fetih marşları okundu ve bir şiir dinletisi de düzenlendi. Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe ve çok sayıda öğretmen, öğrenci ile vatandaş katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Dumanlı Tabiat Parkı’nda Bozayı Dolaşıyor

Refahiye'deki Dumanlı Tabiat Parkı'nda tatilciler, akşam verdikleri karpuzun sabah kapılarında bekleyen bozayı ile buluşmasını cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu anlar şaşkınlık yarattı.
Haberler

Ayvalık’ta Yatta Yaralanma Oldu

Ayvalık'ta yat onarımı sırasında ikinci kattan düşen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.