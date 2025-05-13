İstanbul’un Fethi Kutlamaları Edirne’de

ETKİNLİKLERİN KAPSAMI

İstanbul’un fethinin 572. yılı dolayısıyla Edirne’de 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde birçok etkinlik düzenleniyor. Edirne Valiliği tarafından koordine edilen “İstanbul’un fethi Edirne’den başlar” adlı kutlama programı, 23 Mayıs Cuma günü Eski Cami’de gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayacak. Etkinlikler, Fatih Sultan Mehmet’in de tercih ettiği helva-i hakani ikramıyla desteklenecek.

MEHTERAN KONSERİ VE YÜRÜYÜŞ

Aynı gün Selimiye Meydanı’nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği bir konser verecek. Katılımcılar, 24 Mayıs Cumartesi günü Lozan Anıtı’nda düzenlenecek mehteran konseriyle etkinliklere devam edecek. Daha sonra Mimar Sinan Genç Ofis’te “Edirne’den İstanbul’a Bir Kutlu Fetih Yürüyüşü” konulu bir söyleşi yapılacak. Söyleşiye TRT’de yayımlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin oyuncuları da katılacak.

FETİH YÜRÜYÜŞÜ VE RESMİ AÇILIŞ

Kutlamaların en dikkat çekici bölümü olan fetih yürüyüşü, 24 Mayıs’ta saat 19.30’da Şükrüpaşa İlkokulu’ndan başlayarak Selimiye Meydanı’na kadar sürecek. Bu yürüyüşe dizi oyuncularının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ve Atlı Jandarma Takımı da eşlik edecek. Kutlamalar, Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilecek resmi açılış töreniyle devam edecek. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, zeybek halk oyunları gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Bando konseri gibi etkinlikler de yer alıyor. Ayrıca, “Fetih” temalı bir video mapping gösterisi ve Edirneli klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Ece Ata’nın da sahne alacağı planlanıyor.