İstanbul’un İBB Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

İBB’NİN NİSAN TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Nisan ayı toplantılarının 3’üncü oturumu, Meclis 2’inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında Saraçhane’deki İBB binasında yapıldı. Toplantının başında açıklama yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları haksız yere tutukludur. Belediye Meclisi üyelerimiz, belediyelerimizin bürokratları, belediyelerimizin bütünüyle şeffaf, her safhası denetlenen bir süreç içinde birlikte çalıştıkları, şirketlerin sahipleri ve yöneticileri haksız yere tutukludurlar. Her birine buradan sevgi ve saygılarımı, destek ve dayanışma duygularımı gönderiyorum” dedi. Aslan, belediyenin halka hizmet anlayışının önemine vurgu yaparak, “Milletin parasını doğrudan millete verme anlayışıyla hareket eden Belediyemiz, İstanbullulara sunulan sosyal destekleri 6 kat artırmış ve alabildiğine çeşitlendirmiştir” şeklinde konuştu.

FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

Açılış konuşmasının ardından meclis üyeleri sırayla konuşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra, İBB 2024 Yılı Faaliyet Raporu İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından sunuldu. Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylamasında 158 kabul oyu ve 97 ret oyu alarak oy çokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDELERİ OYLAMAYA GEÇİLDİ

Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından gündem maddeleri için oylama işlemi yapıldı. Çatalca ilçesinde ‘Nar Sokak’ isminin ‘Volkan Konak Sokak’ olarak değiştirilmesi ve Maltepe ilçesindeki Orhangazi Parkı’nın içindeki kaykay parkının isminin ‘Mattia Ahmet Minguzzi Spor Parkı’ olarak değiştirilmesi önerileri oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, 2 bin 500 adet taksinin gerçek kişilere 29 yıllığına ruhsat verilmesi için bir ihale yapılması maddesi üzerine AK Parti meclis üyeleri, hukuki bir sorun yaşanmaması için ortak bir komisyon kurulması talebinde bulundu. İtiraz sonucunda madde oy birliği ile onaylandı.