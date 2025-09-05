İstanbul’un İkinci Etabı Gerçekleşti

İKİNCİ ETAP HEYECANI

Tour of İstanbul’un ikinci etabı, 5 Eylül’de saat 11.00’de 150,1 kilometrelik parkuruyla Şile Kumbaba Caddesi’nden başladı ve aynı noktada saat 14.30’da sona erdi. Etabı, 03:43:38 süresiyle Lotto takımından Mauro Cuylits kazanarak genel klasman lideri oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, UCI ve Shimano’nun destekleriyle düzenlenen bu organizasyonda 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu yarıştı.

TIRMANIŞLARIN HEYECANI

Tırmanışların ve teknik inişlerin yoğun olarak bulunduğu etap büyük heyecana sahne oldu. Hafif rüzgarlı hava, bisikletçilerin sürüşüne tempo ekledi. Yarışın 65,8. kilometresindeki tırmanış kapısında yeşil mayo için sıkı bir mücadele yaşandı. Bu rekabet, 106. kilometredeki sprint prim kapısında da devam etti. Bu kapılar, genel klasmanda liderlik yarışını doğrudan etkiledi. Finişe yakın gerçekleşen teknik inişler ise etabın kazananını belirleyen en kritik anlardan biri oldu. Şile’nin tarihi ve doğal güzellikleri arasında geçen etap, yalnızca sporcular değil, izleyiciler için de unutulmaz anlar sundu. Bisikletseverler sabahın erken saatlerinden itibaren yol kenarlarında yer alarak yarışın heyecanına ortak oldu. Sahil şeridinden orman yollarına uzanan parkur boyunca izleyicilerin enerjisi, sporculara moral kattı. Bu şekilde Tour of İstanbul’un ikinci etabı, sporcuların zorlu mücadelesi ve seyircilerin ilgisiyle gerçek bir bisiklet şölenüne dönüştü.

MAVİ VE TURUNCU FORMALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Nefes kesen bir finişin ardından lider formalar ödül töreninde sahiplerine kavuştu. Turuncu forma, Şile Kaymakamı Mustafa Çit tarafından Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits’e; mavi forma, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından yine Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits’e verildi. Yeşil forma, Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Teyran tarafından Tarteletto–Isorex’ten Robbe Claeys’e; beyaz forma ise Şile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedrettin Naim Aslan tarafından Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits’e takdim edildi. Etabı 03:43:38’lik derecesiyle tamamlayan Cuylits, aynı anda üç formayı birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

ÜÇÜNCÜ ETAP HAZIRA

Tour of İstanbul’un üçüncü etabı, 6 Eylül’de saat 10.30’da Arnavutköy Belediyesi önünden başlayacak ve 165,7 kilometrelik Arnavutköy–Arnavutköy parkurunda koşulacak, yine aynı noktada saat 14.30’da sona erecek. Zorlu profiliyle dikkat çeken etap, kuzey ormanlarının içinden geçen uzun düzlükler ve sert eğimli tırmanışlarla sporculara hem fiziksel hem de zihinsel açıdan önemli bir sınav sunacak. Etap süresince 64,9. kilometredeki tırmanış kapısı ile 80,8. kilometredeki sprint kapısı, en kritik mücadelelerin yaşanacağı noktalar olacak. Pelotonun parkurda dağılması ve yeniden toparlanması beklenirken, takımların uygulayacağı taktikler etap sonucunu doğrudan etkileyecek. Arnavutköy’ün doğal güzellikleri eşliğinde geçecek olan üçüncü etap, hem sporcuların performansını sınayacak hem de izleyicilere heyecan dolu bir mücadele sunarak Tour of İstanbul’un en belirleyici bölümlerinden biri olacak.