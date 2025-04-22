İstanbul’un Muhafızları Yağmaya İzin Vermeyecek

EKREM İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Kanal İstanbul” projesi kapsamında, İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın boşaltılması ve bölgenin imara açılması planlarını eleştirdi. İmamoğlu, “Sizin beton kanalınızı da lüks konut sevdanızı da rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var” şeklinde bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, sosyal medya hesabında “Kanal İstanbul” projesine dair görüşlerini paylaştı. İmamoğlu, “Milletime sesleniyorum; bu, İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir. Bizi hapse atıp İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler. Avrupa Yakası’ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar” diyerek projeye karşı tepkisini dile getirdi.

İSTANBUL’UN SAVUNULMASI

Açıklamasında, İmamoğlu, “Sizin beton kanalınızı da lüks konut sevdanızı da rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbul’umuzu savunmamıza gölge düşüremezsiniz” sözleriyle, İstanbul’un korunması gerektiğinin altını çizdi.