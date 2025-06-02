İstanbul’un Nüfusu Büyük, Güvenlik Sürekli

İSTANBUL BÜYÜKLÜĞÜ VE SUÇLAR HAKKINDA GÖRÜŞLER

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’un yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir şehir olduğunu vurguladı. Bu kadar kalabalık ve dinamik bir metropolde bazen münferit suçların ortaya çıkabileceğini belirten Gül, bu tür suçların önlenmesi için gerekli koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasının yanı sıra, bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçerek gerekeni yapmasının önemli olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE KAMU DÜZENİ

Gül, sosyal medya aracılığıyla veya başka bir platformda hemşehrilerin huzurunu bozan her duruma karşı güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat hizmette olduğunun altını çizdi. “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur.” açıklamasında bulunan Gül, suç işleyenlerin cezalandırılmasının devletin görevi olduğunu, adaletin sağlanmasının sosyal medya değil, mahkeme salonlarında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. “Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni, kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır.” diyerek toplumsal huzurun korunmasının hepimizin ortak görevi olduğunu vurguladı. “Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız.” şeklinde konuştu.