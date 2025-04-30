İstanbul’un Riskli İlçeleri Belirlendi

İSTANBUL’DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da 23 Nisan’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “25 bin 17 binanın incelendiğini, 22 bin 89 binanın ise hasarsız olduğunu” açıkladı.

HASARLI BİNALARIN DURUMU

Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Kurum, “2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu” kaydetti. Çalışmalar, İstanbul genelinde zarar gören yapıları hızlı bir şekilde belirlemek için yürütülüyor.

İSTANBUL’UN DEPREM RİSKİ

İstanbul’da depreme dayanaklılık açısından ilçeler arasında farklılıklar mevcut. 1. derece, 2. derece ve 3. derece deprem riski bulunan ilçeler bulunuyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya platformunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan jeofizik haritasını paylaştı. Haritada lacivert renkli alanlar en dayanıklı bölgeleri temsil ederken, yeşil alanlar ise dayanıklı ve güvenli yerler olarak gösteriliyor. Kahverengi ve sarı alanlar ise güvensiz bölgeler olduğunu ifade ediyor.

RİSKLİ İLÇELERİN BELİRLENMESİ

Zemin yapısının kötü olduğu ilçeler hakkında bilgiler veriliyor. Bu ilçeler arasında;

– Büyükçekmece

– Küçükçekmece

– Avcılar

– Zeytinburnu

– Esenler

– Bağcılar

– Fatih

– Beylikdüzü

– Bakırköy

– Güngören

– Esenyurt

bulunuyor ve bu bölgelerdeki zemin yapısının doğal riskleri artırabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.