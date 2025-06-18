İstanbul’un Ruhunu Anlatan Dizi Yayınlanıyor

İSTANBUL’UN RUHU SINEMATOGRAFİK DİLDE ANLATILIYOR

İstanbul’un benzersiz kimliğini sinematografik bir üslupla yansıtan ve Engin Akyürek ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı orijinal mini dizi “İstanbul My Love” (İstanbul Aşkım), 19 Haziran tarihinden itibaren Go Türkiye’nin YouTube kanalında yayınlanmaya başlayacak. Farklı coğrafyalardaki izleyicilere ulaşması planlanan bu dizi, Orta Doğu ve Avrupa’nın da aralarında bulunduğu yerlerde İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla çekildi. Dijital kampanya stratejisi ile yurt dışında geniş bir kitleye sunulacak olan bu eser, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

DİZİDE YER ALAN GÜÇLÜ KADRO

Ozan Açıktan’ın yönetmenliğini üstlendiği “İstanbul My Love” (İstanbul Aşkım), Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu’nun yanı sıra Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan gibi yetenekli isimleri de bir araya getiriyor. Yaklaşık 3’er dakikalık 10 bölümden oluşan dizi, İstanbul’un estetik ruhunu aktarıyor. Senaryosunda, modern zamanlarda yazgıya karşı koyma çabası ve aşkın sezgisel doğası gibi temalara yer veriliyor. Dizinin sahneleri, İstanbul’un ikonik mekânlarında, Çırağan Sarayı, Rixos Tersane, Galataport, AKM Taksim, Karaköy, Boğaz ve Beyoğlu gibi alanlarda geçiyor. Bu sahneler, izleyicilere şehrin hafızasını ve kalp atışlarını hissettiren güçlü görseller sunuyor.

YAPAY ZEKA VE GERÇEK AŞK

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı İstanbul karakteri, yapay zeka üzerine geliştirdiği yenilikçi yazılımıyla aşkı programlayabileceğine inanan genç bir girişimci olarak öne çıkıyor. Yazılımını, başarılarıyla dikkat çeken fakat duygusal dünyasını saklayan iş insanı Tan’a (Engin Akyürek) sunuyor. Tan, İstanbul’un algoritmasına meydan okuyarak üç randevuda gerçek aşkı bulmayı öneriyor. Eğer bu deney başarılı olursa, genç kadının şirketine yatırım yapacağı sözünü veriyor. Yapay zeka destekli bu aşk deneyi, zamanla her iki karakter için de bir duygusal ve kişisel yolculuğa dönüşüyor.