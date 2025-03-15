İstanbul’un Semtlerinden Kokusal Bir Yolculuk

ŞEHRİN KOKULARIYLA DOLU BİR YOLCULUK

Kitap, İstanbul’un farklı semtlerine özgü kokuların izini sürerek, şehrin tarihi ve günümüzdeki halini alternatif bir bakış açısıyla ele alıyor. Beyoğlu’ndaki eski kitapçılardan gelen toz kokusu, Balat’ın sıcak ekmek kokusu, Kapalıçarşı’nın baharatlarla dolu havası gibi ayrıntılar, okuyuculara duyusal bir deneyim sunuyor. Polat, kelimeler aracılığıyla kokuların hafızadaki etkisini ve bilinçaltımızdaki yankısını ustalıkla işliyor.

İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Eserin ilk imza günü, Beyoğlu’nda bulunan İnsan Kitap’ta yapıldı. Kitapseverler, yazarla buluşarak “Semtlerin Kokuları”nın yaratım süreci hakkında detayları dinleme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören bu etkinlikte, kokuların edebiyatla nasıl bir araya geldiğine dair derin sohbetler gerçekleştirildi. Yunus Emre Polat, İstanbul’u farklı bir bakış açısıyla yeniden keşfetmek isteyen herkesi bu eşsiz yolculuğa davet ediyor. “Semtlerin Kokuları”, raflarda yerini aldı.