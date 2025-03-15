Haberler

İstanbul’un Semtlerinden Kokusal Bir Yolculuk

ŞEHRİN KOKULARIYLA DOLU BİR YOLCULUK

Kitap, İstanbul’un farklı semtlerine özgü kokuların izini sürerek, şehrin tarihi ve günümüzdeki halini alternatif bir bakış açısıyla ele alıyor. Beyoğlu’ndaki eski kitapçılardan gelen toz kokusu, Balat’ın sıcak ekmek kokusu, Kapalıçarşı’nın baharatlarla dolu havası gibi ayrıntılar, okuyuculara duyusal bir deneyim sunuyor. Polat, kelimeler aracılığıyla kokuların hafızadaki etkisini ve bilinçaltımızdaki yankısını ustalıkla işliyor.

İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Eserin ilk imza günü, Beyoğlu’nda bulunan İnsan Kitap’ta yapıldı. Kitapseverler, yazarla buluşarak “Semtlerin Kokuları”nın yaratım süreci hakkında detayları dinleme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören bu etkinlikte, kokuların edebiyatla nasıl bir araya geldiğine dair derin sohbetler gerçekleştirildi. Yunus Emre Polat, İstanbul’u farklı bir bakış açısıyla yeniden keşfetmek isteyen herkesi bu eşsiz yolculuğa davet ediyor. “Semtlerin Kokuları”, raflarda yerini aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
Haberler

Fenerbahçe Taraftarı Ramazan Etkinliğinde Buluştu

Bandırma'da Fenerbahçeli taraftarlar, iftar programında bir araya geldi. 120 kişinin katıldığı etkinlikte aileler oruç açarken, çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterimi yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.