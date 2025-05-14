İstanbul’un Su Ürünleri İhracatı Artıyor

SU ÜRÜNÜ İHRACATINDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, Türkiye’nin su ürünleri pazarlarındaki büyümenin sürdüğünü ifade etti. Sagun, “En fazla ihracat yaptığımız ülkelerden Rusya, İtalya ve Hollanda’da artışlarımız var. Türkiye, su ürünleri sektöründe, en fazla levrek ihracatı gerçekleştiriyor.” sözlerini kullandı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nden (İSHİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin su ürünleri sektörü, 2024’te bir önceki yıla oranla yüzde 20 artışla 2 milyar doların üzerinde ihracatla kapatırken, 2025’in ilk çeyreğini 450 milyon dolar tutarında ihracatla tamamladı.

İHRACAT RAKAMLARI VE LİDER PAZARLAR

Yaklaşık 100 ülkeye su ürünleri ihracatı yapan Türkiye, 2025’in ilk çeyreğinde lider pazarlarından Rusya’ya yüzde 24 artışla 89 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 10 artışla 65 milyon dolar, Hollanda’ya ise yüzde 15 artışla 46 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sagun, Türkiye’nin su ürünleri lider pazarlarında sürekli büyüdüğünü dile getirirken, “İlk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 8 artış ile 144 milyon dolar tutarında levrek ihracatı yaptık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, orkinos ihracatı ile Japonya’da da önemli bir paya sahip olduklarını aktaran Sagun, yıllardır Çipura, Levrek ve Alabalık’ta Avrupa Birliği’nin lideri olduklarını belirtti.

İSTANBUL’UN SEKTÖRDEKİ ROLÜ

Sektörün İstanbul ihracatına da vurgu yapan Sagun, İSHİB’in ilk çeyrekte yaklaşık 60 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. “İstanbul birliğimizin sektör ihracatına baktığımızda, sektör genelinde olduğu gibi, lider pazarlarımızda büyüdüğünü gördük.” diyen Sagun, Rusya’da yüzde 38 ve İtalya’da yüzde 6 daha fazla ihracat yaptıklarını ifade etti.

HEDEF 2,5 MİLYAR DOLAR

İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, birliğin uluslararası fuarlara katılımı ve yurtdışı tanıtım etkinliklerinin büyümeyi artırdığını aktardı. Sagun, Barselona’da gerçekleşen Seafood Expo Global 2025 Fuarı’nda başarılı bir tanıtım yaptıklarını belirterek, “Türkiye’nin su ürünleri sektörüne yoğun ilgi vardı.” dedi. Fuara 19 firmanın katıldığını, çeşitli tadım etkinliklerinin düzenlendiğini belirten Sagun, “Bu fuar, sektörün en önemli fuarlarından biri. 2025’te sektör ihracatımızın artışla, 2,5 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Fuarda, Türkiye’nin Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek, ticaret ataşeleri ve beraberindekiler, Türk firmaların stantlarını ziyaret ederek başarı diledi. Zeybek ve ekibi, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun ve İSHİB Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Merzeci ile bir araya gelerek sektör hakkında bilgi aldı.