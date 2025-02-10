İstanbul’un Suyunda Renk Değişimi: İSKİ Açıkladı

SOSYAL MEDYADA İSYAN: KİRLİ SU İKAZLARI

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde, özellikle Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören’de yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde musluklarından kahverengi su akmaya başlamasıyla büyük bir şok yaşadı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, mutfak ve banyolardan akan bulanık sularla dolu videolar, İstanbulluların yoğun tepkisini topladı.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE SERT TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ’ye yönelik eleştirel çağrılar yükseldi. Vatandaşlar, “Bu suyla nasıl banyo yapalım?” ve “Çocuklarımızı içirmeye korkuyoruz” gibi sorularla yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Özellikle Çamlıca-Salacak hattında meydana gelen arızanın su dağıtım sisteminde yapılacak manevralarla debi değişimine yol açtığı ifade edildi.

İSKİ’DEN RESMİ AÇIKLAMA: SAĞLIK RİSKİ YOK

İSKİ, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, “Su rengindeki değişim insan sağlığını tehdit etmiyor. Ekiplerimiz sahada deşarj çalışmalarıyla sorunu çözmek için çalışıyor” dedi. Ancak vatandaşlar, “Ne zaman normale dönecek?” sorusuna yanıt bekliyor.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Yetkililer, arızanın en kısa sürede giderileceğini belirtse de uzmanlar, “Renk değişimi geçene kadar suyu dinlendirip kullanın” önerisi yapıyor. İstanbul’un kritik su hatlarındaki altyapı sorunları bir kez daha gündeme gelirken, İSKİ ekipleri, arızalı hat için 24 saat vardiyalı çalışma başlattı. Suyun normale dönmesi için ise 48 saatlik bir süre öngörülüyor.