İstanbul’un Tarihi Cami Eserleri Bilgilendiriliyor

DİJİTAL İSTANBUL PROJESİ İLE YENİ BİR DÖNEM

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan akıllı şehir uygulaması “Dijital İstanbul” projesinin ilk aşama çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda, İstanbul’daki 597 tarihi camiye beş farklı dilde karekod ile bilgilendirme panoları yerleştirildi. Valilikten alınan bilgiye göre, Ziraat Katılımın katkılarıyla ocak ayında hayata geçirilen projede, tarihi camilerin tanıtımına yönelik önemli adımlar atıldı.

KÜLTÜREL MİRASIN KEŞFİ İÇİN DİJİTAL REHBERLİK

“Digital İstanbul” projesi, kültürel mirası keşfetmek isteyen herkese dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Uygulama ile birlikte İstanbul’daki tescilli kültürel varlıkların tarihi, kültürel ve mimari özellikleri hakkında doğru, hızlı ve anlaşılır bilgilere ulaşılması mümkün oluyor. Ayrıca, eserlerin tanıtımına yönelik “www.dijitalistanbul.org” sitesi, yerli ve yabancı turistlerin eserler hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlandı.

KAREKODLARLA DİJİTALE GEÇİŞ

Tarihi eserlerin girişine yerleştirilen karekod panoları, 60 metreden okunabilecek şekilde tasarlandı ve ziyaretçilere büyük kolaylık sağlıyor. Projeyle hazırlanan içeriklerde Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde eserlerin tarihine ve mimari özelliklerine dair hem yazılı hem de sesli bilgilendirmeler yer alıyor. Projenin ikinci etap çalışmaları ise İstanbul’daki 226 türbeyi kapsayacak ve yakın zamanda başlayacak.