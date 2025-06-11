İstanbul’un Üç İlçesinde Seçim Yapıldı

İstanbul’un üç ilçesinde belediye başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın yerlerine yeni başkanvekilleri seçildi. 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde 30 yılın ardından CHP yönetimine geçen Gaziosmanpaşa’da, AK Parti’nin adayı Eray Karadeniz seçimi kazandı. Büyükçekmece ve Avcılar’da ise CHP’nin adayları galip geldi. Ahmet Şahin, Büyükçekmece’de; Yüksel Can ise Avcılar’da belediye başkanvekili olarak göreve başlayacak.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ’YE GEÇTİ

AK Parti’nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP Murat Topaloğlu’nu aday gösterdi. Gaziosmanpaşa’daki seçimde AK Parti adayı Eray Karadeniz, 16’ya karşılık 21 oy alarak galip geldi. Böylelikle CHP yönetimindeki belediye, AK Parti’ye geçmiş oldu. Seçim sonrası CHP’li üyeler durumu protesto etti ve tepkilerini dile getirdi.

BÜYÜKÇEKMECE VE AVCILAR’DA CHP’NİN ADAYLARI KAZANDI

Gaziosmanpaşa’nın yanı sıra, Büyükçekmece ve Avcılar’da yapılan seçimlerde de CHP’nin adayları başarılı oldu. Her iki ilçede de meclis çoğunluğu CHP’li üyelere aitti. Büyükçekmece’de CHP adayı Ahmet Şahin, 22 oy alarak seçimi kazanırken; Avcılar’da CHP adayı Yüksel Can, 24 oyla galip geldi.