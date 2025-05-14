İstanbul’un Yazarları Kitap Fuarı, Mayıs’ta

Geleceğin Yazarları Projesi İle Sona Eriyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere yazma yeteneği kazandırmak ve onları kültürel üretimin bir parçası yapmak için “Geleceğin Yazarları Projesi”ni hayata geçirdi. Proje, kitap fuarı ve imza günü ile tamamlanacak. Kütüphaneden gelen bilgilere göre, ikinci kitap fuarı ve imza günü 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Kitap Fuarında Öğrencilerin Eserleri Sergilenecek

Kitap fuarında, İstanbul’un 39 ilçesinden projeye katılan okullara ait toplam 39 stant yer alacak. Bu stantlarda, öğrencilerin bir yıl boyunca yoğun emek ve hayal gücüyle yazdığı eserler, derlenmiş kitaplar şeklinde sergilenecek. Ayrıca, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki özel stant da ziyaretçilerle buluşacak.

Genç Yazarlarla Birebir Tanışma Fırsatı

Fuarda, genç yazarların özgün eserleriyle tanışma, onlardan imzalı kitap alma ve yazarlık yolculuklarına birebir tanıklık etme fırsatı bulunacak. Bu etkinlik, öğrencilerin yaratıcılıklarını desteklemek ve yazma becerilerini geliştirmek için önemli bir adım oluşturuyor.