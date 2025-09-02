İstanbul’un Yeni Okulları Güvenli Olacak

YENİ OKUL AÇILMASI MÜJDESİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki okulların güncel durumu hakkında bir basın toplantısı düzenleyerek iki önemli müjde verdi. Vali Gül, “Birinci müjdemiz 2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı. İstanbul’da eğitim görecek olan yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrenci ve 170 bin öğretmenin ders başı yapacağını belirten Gül, yeni okulların çeşitliliği sayesinde her yaş grubundan öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

DEPRESYON DAYANIKLILIĞI ARTIRILDI

Vali Gül, İstanbul genelindeki tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini de vurguladı. 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığı’nın, 1999 depreminden önce inşa edilen 1.530 okulun depreme dayanıklılık raporunu hazırladığını anlatan Gül, “Bu okullardan bin 336’sı riskli olarak tespit edildi. 359’u yıkılıp yeniden yapıldı, 816’sı güçlendirme çalışmaları ile depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları devam ediyor, 100 okulun ihale süreçleri sürüyor” dedi.

EĞİTİM GÜVENLİĞİ VE GELİŞİMİ

İstanbul’daki okul binalarının güvenli hale getirildiğinin altını çizen Gül, “Yeniden yapılması gerekenler yapıldı. Güçlendirmesi gerekenler, güçlendirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. İstanbul’un 39 ilçesinde kamu ve hayırseverlerin desteği ile 150 okulun inşasının devam ettiğini belirten Gül, “Eğitim büyümeye devam ediyor. İstanbul, geleceğini güvenle inşa ediyor” diye ekledi.

TEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ HEDEFİ

Vali Gül, İstanbul genelinde tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “İstanbul’un tamamında tekli eğitime geçmek için bir hedef koyduk. Halihazırda okullarımızın yüzde 78’inde, 2.371 okulda tam gün eğitime devam ediliyor, yüzde 22’sinde ise 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor” dedi. Yeni açılan okullar hakkında bilgi veren Gül, “Bu kampüste yer alan 46 okulumuzdan üçü Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi olarak eğitim vermeye devam edecek” diye konuştu. Vali Gül, açıklamalarının ardından kampüsü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.