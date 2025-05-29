İstanbul’un Yolsuzluk Sorunu Büyük Yara

DEVLET BAHÇELİ’NİN MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “İstanbul’un yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi büyük bir yaradır.” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin mesajında şunları belirtti: “Parlak ufkuna kara perdelerin çekilmek istendiği, tarihin gerisine düşmesi için sinsi çabaların gözlemlendiği İstanbul’un 572’inci fetih yıldönümünü haklı bir gurur ile kutluyoruz. İstanbul, Türk-İslam medeniyetinin ve Türkiye’nin baş tacı, gönül tahtı, iftihar tablosudur.”

FETHİN RUHUNU ANLAYAMAYANLAR

Bahçeli, fethin ruhunu ve şuurunu doğru bir şekilde anlamayan bazı siyasi ve ideolojik grupların, “572 yıl önceki muhteşem zaferden adeta rövanş almak amacıyla kuyruğa girdiğini” dile getirdi. Ancak bu tür çabaların boşuna olduğunu vurguladı. İstanbul’un yıpranması ve yolsuzluklarla mücadele etme durumunun, milli yürekleri acıtan bir durumu ortaya koyduğunu belirtti.

İSTANBUL’UN ZİNCİRLERİ KIRILACAK

Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasla taban tabana çeliştiğini ifade eden Bahçeli, “Bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması inanıyorum ki mukadderdir.” dedi. İstanbul’a vurulan zincirlerin, 572 yıl önce nasıl kırıldığını anımsatarak bugünkü sorunların da aynı şekilde aşılacağını belirtti. İstanbul’un fetih emanetine sıkı sıkıya sarılarak, milli birlik ve dayanışmanın süreceğini ifade etti.

FETİH STRATEJİLERİ

Her fetih, bir stratejinin ürünü olduğunu dile getiren Bahçeli, fetihlerin kapsamlı hazırlık, sağlam irade ve inanmış kalpler ile mümkün olduğunu vurguladı. Anadolu Hisarı’nın karşısında inşa edilen Rumeli Hisarı’nın, sezgi ve zekanın bir sonucu olduğunu söyledi. Ayrıca, İstanbul’un fethinde yer alan tarihi başarıların ardında sabır, dua, kahramanlık ve ustaca planlamanın yattığını belirtti.

İstanbul’UN FETHİ VE TARİHSEL ETKİLERİ

Bahçeli, İstanbul’un fethinin doğu ile batı arasındaki dengeyi bozduğunu, insanlık tarihinin akışının değiştiğini ve bu fetihte Fatih Sultan Mehmet’in sadece askeri değil, aynı zamanda manevi özelliklerinin de etkili olduğunu ifade etti. “Fetih, dinamiktir, süreklilik içindedir” diyen Bahçeli, İstanbul’u adaletle tanıştıran ecdadımızı saygı ve özlemle yad etti. Fethin 572’inci yıldönümünde, “Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimize, büyük hünkârımız Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere kahraman neferlerine Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum.” şeklinde bir mesajla sonlandırdı.