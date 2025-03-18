İstanbul’un Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı Başladı.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul’un yüksek kesimlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde özellikle Çatalca ve Silivri bölgelerinde yoğun kar yağışı gözlemleniyor. Bu durum, yerel halk arasında çeşitli etkilere yol açarken, sürücüler için de dikkatle yaklaşılması gereken bir durum haline geliyor.

UYGUN HAVA ŞARTLARI BEKLENİYOR

Meteoroloji, ilerleyen günlerde hava koşullarının değişim gösterebileceğini ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yağışların devam etmesi, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden olabiliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı İstanbul’un yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artırıyor.

HERKESİN DİKKATİNE

Kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuz koşullara karşı tüm vatandaşların tedbir alması, ilerleyen kar yağışları için gereken bir konu. Bu hava olayının sürmesi durumunda, yolların durumuna göre önlemlerin alınması önem arz ediyor.