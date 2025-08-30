İstanbul’un Zaferi Kutlandı, Birlik Vurgusu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 30 AĞUSTOS KUTLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda düzenlediği etkinliklerle kutladı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığını, düşman işgaline direnmiş bir ülke olduğunu vurguladı. “Ya istiklal ya ölüm” diyenlerin torunları olduklarını belirten Aslan, Dumlupınar’da 103 yıl önce, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bir destan yazıldığını söyledi.

ZAFERİN ANLAMINA VURGU

Aslan, Türkiye’nin sokulduğu yokluk ve açlık içinde azimle direndiğini ifade etti. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kazanılan zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet devriminin ilk adımı olduğunu kaydetti. “Kayıtsız şartsız millet egemenliğinin ilk adımıdır. İşte bu nedenle 30 Ağustos Zaferi eşsizdir. Bu nedenle 30 Ağustos Zaferi Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşudur.” diyen Aslan, Atatürk’ün işgal ayıbını İstanbul’dan söküp atan izinde, şehre sahip çıkacaklarını anlattı.

İSTANBUL’A SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Aslan, “İstanbul’a hep birlikte sahip çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz. İstanbul’un her köşesinde vatan sevgisini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacağız.” dedi. İstanbul’u fetheden Fatih’in torunları ve işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal’in çocukları olduklarını dile getiren Aslan, bu kadim şehrin gençlere devredilecek bir miras olduğuna dikkat çekti. “Sizler, İstanbul’un muhafızısınız. İstanbul sadece bana emanet değil, hepimize emanettir.” şeklinde konuştu.

İBB Bandosu’nun gösterisiyle başlayan kutlama programı, çeşitli konserlerle sürdü.