İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun Diplomasını İptal Etti

SKANDALLARLA GÜNDEMDE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olma çabalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son günlerde Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçişi sırasında yeterlilik, usul ve kontenjan konularında ortaya çıkan şaibeler sebebiyle İmamoğlu hakkında ‘evrakta sahtecilik’ soruşturması başlatıldı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda çalışan İstanbul Üniversitesi, yapılan incelemenin sonucunda İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Okullar arası geçiş sürecinde tespit edilen şaibeler, İmamoğlu’nun resmi belgelerinin geçerliliğini sorgulattı.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nun ifadesinin alınması için savcılığa davet edildiği bildirildi.

YÖK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu’nun diploma sahteciliği iddiaları üzerine YÖK tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın yatay geçiş işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmediği ifade edildi. Raporda, “Tanınırlık ve denklik bakımından uygun değil” ifadeleri öne çıkarken, 1990 yılında University College of Northern Cyprus’ın YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığını ve dolayısıyla İmamoğlu’nun geçiş yaptığı dönemde geçerlilik arz etmediği belirtildi.