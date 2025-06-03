İstanbul Üniversitesi’nde Soruşturma Başlatıldı

YÖK’ÜN SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ İDDİALAR

İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikâr hakkında Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) soruşturma başlattığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu soruşturmanın mali ve idari işler kapsamında usulsüzlük ve hukuksuzluklara dayanarak başlatıldığı ifade ediliyor. Söz konusu iddiaların nedenleri, özellikle yönetim kurulu kararları etrafında dönüyor.

İDDİALARIN DETAYLARI

TV100’de yer alan haberde, yazar Fuat Uğur’ın belirttiğine göre, İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikâr’a yönelik olarak YÖK tarafından başlatılan soruşturma, CİMER’e yapılan başvuruların ardından derinlemesine inceleme gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkmış. İddialar arasında, Zülfikâr’ın Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu’ndan usulsüz bir şekilde daha yüksek ücret almak amacıyla yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınmasına dair karar çıkartıldığı geçiyor.

KAMU ZARARINI ARTIRAN EYLEMLER

Rektör Zülfikâr hakkında öne çıkan diğer iddialar ise yemek ihalesiyle, özel misafirlerin yemek masraflarının SKS’den ödenmesi ve personel değişikliklerinin idare onayı olmaksızın yapılmasıyla ilgilidir. Bununla birlikte, yemek sayısından fazla kart basarak kamu zararına neden olunduğu, malzeme ve demirbaşların usulsüz bir şekilde atılmasına dair açıklamalar var. Rektörün tanıdığı biri için usulsüz bir istihdam sağladığı, piyasa fiyatlarının üzerindeki kiralamalarla ilgili ödemeler yaptığı da belirtiliyor.

YASAL SORUŞTURMA SÜRECİ

Uygulanan bu tür iddialar, kurumun ciddi mali zararlar yaşamasına sebep olabiliyor ve iddiaların arasında yapılan usulsüz atamalar, mahkeme kararlarına uymama ve kötüye kullanımlar üst üste ekleniyor. Tüm bu faktörler, YÖK tarafından başlatılan soruşturmayı daha da kritik bir hale getiriyor.