İstanbul Üniversitesi’nden 28 İptal Edilen Diploma

DİPLOMA İPTALİ AÇIKLAMASI

İstanbul Üniversitesi, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir açıklama ile 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurdu. Bu karar, diplomanın “yokluk” ve “açık hata” nedenleriyle geri alınması üzerine alındı. İptal edilen diplomalar arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay da bulunuyor.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Diploması iptal edilen Ataay, mahkemeden aksi bir karar çıkmadığı takdirde öğretim üyeliğine devam edemeyecek. Saybaşılı, uluslararası hakemli dergilerde pek çok makale yayımlamış ve doktorasını Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde tamamlamıştı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay’ı yalnız bırakmadı. Diploma iptali kararının ardından çekilen videoda, öğrencilerinin alkışlarla destek verdiği Ataay’ın duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüntülendi.