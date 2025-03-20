Haberler

İstanbul Üniversitesi’nden 28 İptal Edilen Diploma

DİPLOMA İPTALİ AÇIKLAMASI

İstanbul Üniversitesi, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir açıklama ile 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurdu. Bu karar, diplomanın “yokluk” ve “açık hata” nedenleriyle geri alınması üzerine alındı. İptal edilen diplomalar arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay da bulunuyor.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Diploması iptal edilen Ataay, mahkemeden aksi bir karar çıkmadığı takdirde öğretim üyeliğine devam edemeyecek. Saybaşılı, uluslararası hakemli dergilerde pek çok makale yayımlamış ve doktorasını Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde tamamlamıştı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay’ı yalnız bırakmadı. Diploma iptali kararının ardından çekilen videoda, öğrencilerinin alkışlarla destek verdiği Ataay’ın duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüntülendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Nuri Alço Mal Varlığını Açıkladı

Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço, vasiyetiyle dikkat çekti. Mal varlığını kime bıraktığı ve vasiyetinin içeriği merak ediliyor.
Haberler

Sinop’ta Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı

Sinop'ta Ramazan'da çocuklara oruç tutmayı eğlenceli hale getirmek için düzenlenen 'Tekne Orucu İftarı' etkinliğinde palyaço gösterileri ve ilahilerle dolu bir program sunuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.