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İstanbul Üniversitesi’nden Açığa Alma İddialarına Yanıt

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İDDİALARA CEVAP

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yayımlanan “50 akademisyenin açığa alındığı” iddialarına yanıt veriyor. Üniversite yönetimi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını iletiyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İstanbul Üniversitesi’nin, Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan akademisyenlere yönelik herhangi bir açığa alma işlemi yapmadığı vurgulanıyor.

AÇIKLAMALAR

Üniversite yönetimi, bir öğretim elemanının açığa alınabilmesi için kadrolu olarak görev yapıyor olması gerektiğini belirtiyor. “Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımız bulunmamaktadır” ifadelerine yer veriliyor. Ayrıca, üniversite dışından ders saati ücreti karşılığında veya süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlerinin çeşitli sebeplerle sona erebileceği, bu durumun ise kadro dışı eğitimcilerle ilgili olağan bir süreç olduğu ifade ediliyor.

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