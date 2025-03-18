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İstanbul Üniversitesi’nden Diploma İptali Açıklaması

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İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sürekli skandallarla gündemde kalıyor. Son olarak Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak yeterlilik, usul ve kontenjan konularında ortaya çıkan usulsüzlükler neticesinde İmamoğlu hakkında ‘evrakta sahtecilik’ soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda İstanbul Üniversitesi inceleme başlattı ve bu süreçte şaibeler tespit edilmesi üzerine İmamoğlu’nun diploması iptal edildi.

SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapordaki tespitler üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma sürecinde İmamoğlu, ifadesinin alınması için savcılığa davet edildi.

YÖK RAPORUNDA DEĞERLENDİRMELER YER ALDI

İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma içerisinde YÖK tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemleri Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun olarak yürütmediği vurgulandı. Rapordaki ifadelere göre, “Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northern Cyprus’ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı” bilgisi yer aldı. Ayrıca, bahsi geçen üniversitenin tanınırlığının yalnızca 1993’te Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylandığı kaydedildi.

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