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İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’na Diploma İptali

DİPLOMA İPTALİNE TEPKİLER ARTIYOR

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Bu karara karşı çeşitli kesimlerden negatif tepkiler yükselmeye başladı. CHP’li milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda İmamoğlu’nun diplomasının iptali kararını protesto etmek amacıyla sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi.

PROTESTO VE KÜRSÜ İŞGALİ

Milletvekilleri, bunun yanı sıra kürsüyü işgal ederek “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı. CHP’li vekillerin gerçekleştirdiği bu protesto esnasında, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de dikkat çeken bir hareketi oldu. DEM Partili Önder, iptal kararıyla ilgili protesto sırasında birleşime ara vererek durumu daha da gündeme taşıdı.

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