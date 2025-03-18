İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEN KAPSAMLI AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” sebebiyle iptal edildiğini duyurdu. Üniversiteden gelen açıklamada, “Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın ‘Araştırma Raporu’nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir” denildi.

İDDİALAR VE SAVCILIK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine ve Yükseköğretim Kurulu’nca hazırlanan raporda yer alan tespitler dolayısıyla “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, bu kapsamda savcılığa ifade vermişti. Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Üniversitesi’ne yazı yazarak, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterilip kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını talep etti.