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İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu Raporu Bekleniyor

SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI VE YANKILARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturmasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Kamuoyunun ilgiyle izlediği bu süreçte en dikkat çekici yorumlardan biri, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten geldi. Gökçek, bu konudaki görüşlerini sosyal medya hesabında paylaştı.

MELİH GÖKÇEK’İN AÇIKLAMASI

Gökçek, açıklamalarında “Diploması iptal edilince cumhurbaşkanı olamaması bir yana belediye başkanlığı da düşüyor. Ekrem’in askere gitmesi gerekiyor. Ekrem askere gidince devamsızlıktan başkanlık düşüyor” şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşım ile İmamoğlu’nun durumuna dair değerlendirme yaparak, olası sonuçlara dikkat çekti.

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