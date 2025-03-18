İstanbul Üniversitesi’nden İmamoğlu’nun Diploması İptal Kararı

UNİVERSİTE KARARI VE TEPKİLER

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Bu karar sonrası tepkiler hızla artmaya başladı. CHP, iptal kararına karşı harekete geçti ve Ankara İl Örgütü, bu durumu protesto etmek amacıyla saat 23.00’te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde toplanma çağrısı yaptı.

TOPLAŞMA ÇAĞRILARI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten de benzer bir çağrı geldi. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yarın saat 14.00’te bir buluşma düzenleneceğini duyurdu. Çelik, “Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe’de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullandı.