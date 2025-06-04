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İstanbul Üniversitesi Rektörüne Soruşturma İddiası

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YÖK DENETLEME KURULU’NUN KARARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu’nun İstanbul Üniversitesi’nde mali ve idari işlemlerle alakalı usulsüzlük ve hukuk dışı uygulamaların araştırılması yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda, Rektör Zülfikar ile özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen on ayrı başlık altındaki iddialara ilişkin bilgi ve belgelerin talep edildiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER

Elde edilen bilgilere göre, YÖK’ün Rektör Zülfikar hakkında herhangi bir soruşturma yürütmediği öğreniliyor. Bu durum, üniversitede yaşanan iddiaların doğruluğunu ve YÖK’ün tutumunu sorgulatan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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