İstanbul Vali’si Davut Gül, asılsız paylaşımlar

DEPREM HABERLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde meydana gelen depremlerin ardından bazı sosyal medya platformlarında yayılan ‘Büyük deprem bekleniyor’ iddialarının manipülatif olduğunu belirtti. Vali Gül, bu paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Sosyal medya mecralarında ‘Büyük deprem bekleniyor’ şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır” ifadelerine yer veren Gül, bu tür asılsız haberlerin bilimsel bir temeli olmadığını vurguladı. Bu şayiaların, insanların paniğe kapılmasına neden olmaktan başka bir amaca hizmet etmediği belirtti.

VATANDAŞLARDAN DUYARLILIK BEKLENİYOR

Vali Gül, vatandaşlardan bu tür spekülatif paylaşımlara itibar etmemelerini ve AFAD Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamaları takip etmelerini rica etti. Ayrıca, asılsız iddiaları yayanların kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını ve bu kişilere karşı yasal işlemlerin yapılacağını da sözlerine ekledi.