İstanbul Valiliği, 13 Polis Yaralandı. 97 Gözaltı Gerçekleşti. Emniyet Tedbirleri Alındı

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana gelen olaylarla ilgili bilgi verdi. Valilik, üniversitede toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını ve 97 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

OLAYLARIN DETAYLARI

Açıklamada, akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde bulunan bir öğrenci kulübünün etkinliklerine engel olmak amacıyla hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı ifade edildi. Valilik, “Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır” şeklinde bilgilendirme yaptı. Üniversite içinde ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.