İstanbul Valiliği, Etkinlikleri Yasakladı

İSTANBUL VALİLİĞİ ETKİNLİKLERİ YASAKLADI

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde belirli etkinliklere kısıtlama koydu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ve pankart ile afiş asma gibi bütün etkinlikler 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yasaklanıyor.

KISITLAMANIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Yasak kararının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı belirtiliyor.